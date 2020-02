Otro crimen en la provincia de Santa Fe.

IMÁGENES SENSIBLES. El hijo de una dirigente del PJ de la localidad de Villa Gobernador Gálvez fue acribillado a balazos en el interior de su auto, en lo que se convirtió en el homicidio número 40 registrado en Rosario en lo que va del año.

Se trata de Martín Sebastián Bertón, quien según lo determinó una pericia, tenía unos 40 orificios de bala en su cuerpo, entre los de entrada y los de salida.

El hecho, según informó la prensa local, ocurrió este miércoles a la madrugada en la intersección de San Juan y Julio Argentino Roca, en Villa Gobernador Gálvez.

Bertón fue encontrado dentro de su auto, un Chevrolet Corsa, en la puerta de la casa de la madre.

La mujer, Mónica Cabrera, sin saber que era su hijo el que fue asesinado, llamó al 911 tras escuchar la balacera.

La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios Dolosos, Marisol Fabbro, quien ordenó levantar rastros en el lugar del hecho y que se analicen las cámaras de seguridad de la zona.

“Es mi hijo. No sabía que era mi hijo. Sentí los disparos, como una ráfaga, a las 4.30. Fue una ráfaga de tiros. Salí y no podía abrir el portón de los nervios”, contó Cabrera, que trabaja en el Sindicato de Trabajadores Municipales.

“Como tenía el auto en el corralón no lo reconocí. Estaba como ciega. Vi el auto y llamé al 911 porque había un auto abierto, tenía las puertas abiertas. No vi a nadie adentro. Pensé que se habían escapado”, relató la mujer, que aseguró que su hijo no tenía antecedentes penales, estaba casado, era padre de tres hijos y trabajaba en un taller de plegados. “Quiero la verdad. Justicia no quiero porque en Santa Fe no hay Justicia”, dijo.