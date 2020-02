Marcha en la plaza del Congreso. CANAL 26.



La Campaña Nacional por la legalización del Aborto Legal, Seguro y Gratuito realiza este miércoles un "pañuelazo verde" en las puertas del Congreso de la Nación para potenciar el reclamo de una ley de interrupción voluntaria del embarazo, y el evento se replica a lo largo de todo el país y otras partes del mundo.

Canal 26 se hizo eco de la manifestación y habló con participantes de la marcha.

"No puedo explicar lo que se siente" comenzó diciendo una joven mujer, junto a su hija muy pequeña.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

"Es muy fuerte todo esto", agregó, al mismo tiempo que comentó que -pese a su corta edad- "le explico de qué se trata todo esto". Luego agregó: "A mi hija le pregunto todo y le digo que ella decide sobre su cuerpo".

Sobre las esperanzas cifradas en que finalmente se trate y se apruebe en ámbitos parlamentarios el proyecto de Ley por la legalización del aborto, dijo la manifestante: "Por ahora la respuesta fue nula. Esperemos que con este Gobierno, cambie".

"Esperamos que nos escuchen y que todo cambie", sostuvo la mujer ante las cámaras de Canal 26.

Your browser does not support the video element.

Tras organizarse consecutivamente en 2018 y 2019, el 19 de febrero quedó definitivamente instalado en el calendario feminista como el Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y este miércoles celebra su tercera edición con una fuerte movilización popular.



La movilización se promovió previamente en las redes sociales con los hashtag #19F y #QueSeaLey, utilizado por miles de mujeres y diversas organizaciones feministas y juveniles tanto de partidos políticos como sindicatos.