REAL MADRID SALE A LA CANCHA.

Otra jornada de La Liga Española vuelve a tener partidos destacados que se roban todas las miradas de los amantes del fútbol y podés verlos con la mejor imagen y sonido a través de TELECENTRO 4K.

Este sábado 22 de febrero, a las 17 horas, será el turno de Levante vs Real Madrid, en otro apasionante encuentro del torneo más importante de España.

El encuentro Levante vs Real Madrid lo transmite ESPN y lo podés ver en TELECENTRO 4K en las ya tradicional cita para disfrutar un partido como si estuvieras en la cancha.

El partido se emite por CANAL 4000 y no podés perdertelo. Un encuentro en Alta Definición, que podés seguir minuto a minuto. Si querés verlo por TELECENTRO 4K, comunicate al 6380-0000.