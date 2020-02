Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino

Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, los los dos rugbiers liberados pero que les pesa la acusación de partícipes necesarios del asesinato de Fernando Báez Sosa, se encuentran en la Fiscalía de Villa Gesell para prestar declaración indagatoria.

Por ahora se espera que tanto Milanesi, de 20 años, como Guarino (19), mantengan la misma postura frente a la fiscal de la causa que la de los otros ocho rugbiers que siguen detenidos.

Your browser does not support the video element.

Los dos protagonistas de esta jornada judicial llegaron alrededor de las 11.45 junto al abogado Hugo Tomei. En principio, Guarino llegó acompañado por su padre y Milanesi por su madre.

Noticias relacionadas

En el día de ayer, la defensa de los acusados a cargo del abogado Hugo Tomei pidió la presencia del juez del caso, David Mancinelli, como una suerte de “garantía”, en un gesto de desconfianza a la fiscal.