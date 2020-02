Toma de terrenos. Canal 26.

Efectivos de la policía bonaerense rodeaban un predio de tierras fiscales de la localidad de Los Hornos que fue usurpado por más de 300 personas, a la espera de una orden judicial para su desalojo.

La toma del terreno ubicado en calle 76 entre 141 y 153, así como el levantamiento de precarias viviendas, comenzó el domingo.

Canal 26 habló con personas que están llevando adelante la toma de terrenos.

"De acá no nos vamos a mover, no tenemos trabajo, ni para pagar el alquiler", dijo una mujer ante las cámaras.

"El predio es de la Nación, de la Agencia de Bienes del Estado, y otra parte es privada. Desde el municipio ya se intervino y se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance en cuanto a presentaciones para acompañar el reclamo de los vecinos", dijo a la prensa el abogado Mario Gabriel Valentini, apoderado de la municipalidad de La Plata.

Según consta en la denuncia de la Municipalidad como particular damnificado, desde el domingo pasado, a bordo de camionetas, camiones, autos, motos, bicicletas y a pie, centenares de personas comenzaron a invadir el predio fiscal, armaron sus casas precarias y se asentaron en el lugar ante la queja de los vecinos que reclaman insistentemente el desalojo de los intrusos.

Toma de terrenos en Los Hornos. Canal 26.

La presentación también hace foco en episodios de robos, amenazas y amedrentamiento que sufrieron vecinos de la zona a partir del inicio de la toma.

Asimismo hace mención al acta labrada por agentes de Control Ciudadano por el bloqueo de calles en el barrio que impidieron la libre circulación vehicular y del transporte terrestre, por caso los camiones recolectores de residuos; y la construcción de viviendas precarias, con la consecuente acumulación de residuos en detrimento del medio ambiente y de la salud de los vecinos.