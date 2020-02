Sigman con Canal 26.

Hugo Sigman, CEO del Grupo INSUD dijo que "Argentina tiene científicos y trabajadores capaces de hacer productos que puedan competir a nivel internacional". Sus declaraciones fueron hechas este mediodía del jueves 20 de febrero cuando quedó inaugurada en Escobar una nueva planta de medicamentos biológicos perteneciente a la empresa mAbxience, que realizó una inversión de 60 millones de dólares.

Del evento participaron el Presidente de la Nación, Alberto Fernández; el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y otros dirigentes nacionales y locales.

Además, estuvo presente Hugo Sigman, CEO del Grupo Insud, al que pertenece mAbxience. En diálogo con Canal 26, expresó: "Es un proyecto que para mí resume diversas aspiraciones personales".

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Y destacó: "por un lado, la vinculación del empresariado con el sector científico argentino, gran parte de los que trabajamos acá somos egresados de la Universidad de Buenos Aires y además durante muchos años nosotros vinimos cultivando la cooperación público-privada. Y por otro lado, tener una planta que pueda competir internacionalmente. Nuestros productos están registrados ya en 28 países, 35.000 pacientes se han tratado con nuestros productos, y el año que viene vamos a tener aprobado en todo el mundo, incluído Estados Unidos, Europa, Japón".

"En este momento de crisis en Argentina, tener una instalación de este tipo te reanima, es como un antidepresivo, te da energía", continuó.

Your browser does not support the video element.

Sigman explicó que los productos para el tratamiento del cáncer permiten estimular la competencia. "Los precios de estos medicamentos son muy altos, cada vez más altos, y la existencia de una empresa como ésta ha permitido que los precios bajen, y facilitar el acceso a todas las personas y no poner en crisis los sistemas de financiación privados y públicos de medicamentos".

Alberto Fernández, por su parte, dijo: "hace mucho tiempo que en la Argentina le prestan atención a la especulación financiera y no se le presta atención a la producción argentina, al trabajo de los argentinos. En esto también tuvimos razón".