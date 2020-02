El momento del hecho.

IMÁGENES SENSIBLES. Un joven atropelló a otro a la salida de un boliche en Mar del Plata. La víctima, que quedó tirada en la calle, sufrió serias lesiones en varias partes del cuerpo pero se encuentra fuera de peligro.

El impactante suceso, que tuvo lugar afuera del local bailable Nina, quedó registrado por un vecino que filmó todo desde el balcón de un edificio ubicado sobre la avenida Colón.

Los autores del hecho, que se cree que son jóvenes, huyeron de inmediato. El vehículo todavía no está identificado, pero lo único que se sabe es que era un Volkswagen Gol Trend.

Hasta el momento hay confirmado una sola denuncia y no hay ingresos registrados al hospital en la jornada de este miércoles producto de la pelea.

