Dos incendios forestales se produjeron este jueves 20 de febrero en Bariloche. Pasado el mediodía se declararon los focos de importantes dimensiones en la zona de los barrios Arrayanes y Vivero, sobre la barda del Ñireco; mientras que el otro se produjo en cercanías de los barrios 400 Viviendas y El Frutillar.

El fuego afectó una zona de pinos, retamas y residuos forestales sobre la barda, lo que provocó la intervención del SPLIF y Bomberos. También cerca del barrio 400 Viviendas, se trabajó intensamente para combatir las llamas.

Fueron utilizados equipos terrestres con apoyo aéreo.

