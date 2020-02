La foto que se hizo viral en las redes: ¿Grace y Brad estuvieron juntos?

Graciela Alfano provocó un auténtico revuelo y generó una lluvia de comentarios y reacciones en las redes sociales por una supuesta foto que ella se había tomado junto al actor Brad Pitt y que compartió en su cuenta personal de Instagram.

En la foto se veía a una actriz joven junto al ícono de Hollywood, abrazados y en plena confianza. Pese a la gran repercusión por la imagen publicada, la panelista del programa Todo puede pasar contó que todo era... una simple broma.

La imagen original tenía a Pitt junto a Jennifer Aniston cuando todavía eran pareja.

Alfano, con ayuda de un artista digital, compartió una fotomontaje con su cara reemplazando a la de la actriz estadounidense.

"Fue un chiste. En realidad, se trató de un montaje que hizo un amigo mío. En la foto original, Brad está con Jennifer Aniston, pero quedó tan bien porque ella tiene casi la misma contextura física que yo. Y la gente se la creyó. Pero nosotros la hicimos sólo para divertirnos en el programa", dijo Graciela Alfano.

Lo cierto es que Alfano sí había llegado a conocer a Pitt en 1997, cuando vino a filmar parte de la película "Siete años en el Tíbet" en el sur argentino. Además aportó detalles de ese encuentro, en el que no tenía una cámara y no pudo tomarse una foto.

"Me lo crucé en San Martín de los Andes, en la calle. Yo estaba con toda mi familia. Él estaba solo, pero yo estaba casada y tenía a mis hijos chicos. Fue un encuentro casual y no había selfies en esa época. Si hubieran existido los celulares, lo hubiera gastado a fotos", recordó Alfano.

Respecto del actor, con el que pudo apenas cruzar "un par de palabras", dijo: "Me pareció divino. La verdad es que te morías al verlo, porque no tenía ni un defecto. Además, tiene muchísimo carisma. No es sólo lindo, es espléndido. Es lindo pero...¡Wow! Éramos un montón de mujeres las que estábamos ese día y la verdad es que se nos cayó la mandíbula a todas cuando lo tuvimos enfrente”.

La foto original: Brad Pitt junto a Jennifer Aniston.

Finalmente, dijo Graciela Alfano sobre su "travesura": "Al público le encantó vernos juntos. Esta foto debería haber sido una película, porque la gente quería creer la historia. Nosotros no pensamos que iba a tener semejante repercusión. Pero es una ficción que todos compraron. En los comentarios, me ponían que hacíamos una hermosa pareja, que tendríamos que haber tenido hijos, que yo estaba más linda que Jennifer en la foto original”.