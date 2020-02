Jimena Barón en su videoclip Puta

Jimena Barón lanzó oficialmente la canción y el video de "Puta" luego de la polémica que desató.

Tras brindar un adelanto del tema y anunciar la fecha de estreno, finalmente "La Cobra" lanzó su canción más provocadora hasta ahora realizada.

"Queridos machos y denigradoras: lamento informarles que pronto se quedarán sin insulto", había advertido Barón.

La cantante realizó un vivo en YouTube minutos antes del lanzamiento. Y apenas la canción tocó el aire 2.0, los comentarios del video fueron desactivados.

En menos de 12 horas, el video superaba las 300 mil reproducciones y se convertía en tendencia en las redes sociales.

La polémica se había desatado luego de que la cantante utilizara una polémica forma para publicitar su nueva canción: pegó afiches por distintas ciudades que se asemejaban a los panfletos para la promoción de servicios de prostitución.

La práctica desencadenó en un escándalo acerca de aquellas mujeres que forman parte de ese sistema no por elección e incluso por la trata de blancas.

La polémica tuvo consecuencias psicológicas para Barón, quien debió ser internada por un tiempo y pidió disculpas públicas a través de sus redes.