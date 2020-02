Horror en Puerto Deseado: vecina habla con Canal 26

Puerto Deseado se encuentra plenamente conmocionado luego de que dos hombres asesinaran a un niño de 4 años y violaran a su madre, que salvó su vida luego de fingir su muerte, lo que hizo que los atacantes se alejaran.

En declaraciones a Canal 26, Mariángeles, vecina del lugar, dijo: “Es raro. Es un día difícil para todo el pueblo y hoy se hace una movilización. Estamos consternados, creo que debe ser uno de los primeros en la ciudad”.

“Podría haber sido yo. Eso es lo que me genera más pánico. Donde se produjo el ataque es un lugar hermoso, donde buscaba a mi hijo a la salida del jardín y nos íbamos a merendar solos ahí. Es increíble pensar hoy que ya no lo puedo volver a hacer por el miedo que nos generó a todos esta situación. Es paralizante. El lugar es una playa hermosa, con muchos acantilados de rocas muy altas. Es frecuentado con gente que sale a caminar todo el tiempo, mujeres solas...Al momento del ataque no creo que haya estado muy concurrido por el momento en que ocurrió”, comentó.

“Nada me parece impensable o raro por estos días. Veo una situación social completamente cambiada en el pueblo, no es el Puerto Deseado de hace veinte años y la situación de inseguridad se nota. Está muy cambiado de hace un tiempo acá”, completó.