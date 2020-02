Diego Maradona en "Puerta 7", de Netflix.



NETFLIX estrenó este viernes “Puerta 7”, serie sobre el mundo de las barrabravas argentinas que dominan a su antojo las tribunas del fútbol. Los oscuros negocios y manejos cuestionables del mundo futbolístico, como nunca antes los viste.

La productora estadounidense organizó previamente -este miércoles- un evento de presentación en la Usina del Arte para mostrar su decisión de empezar a jugar fuerte en la Argentina. La nueva serie se estrenó este viernes.

En la tira, el Club Ferroviarios lucha por el campeonato y todo es euforia. Pero las cosas están por cambiar radicalmente.

La barra brava que encabeza con con mano de hierro el ahora millonario Lomito (interpretado por Carlos Belloso) maneja varios negocios (incluido el pase de algún jugador) pero también le genera al club muy mala prensa por los constantes hechos de violencia dentro y fuera del estadio.

Ese es el punto de partida de "Puerta 7". Lo que sigue, tenés que verlo por NETFLIX.

Rodada en sitios reales (como la cancha de Huracán), la serie nos lleva con lujo de detalle a la dinámica, las luchas internas por el poder y los rituales de esos hinchas que ingresan por la Puerta 7 del título como si fueran los "dueños" del estadio.

Entre los participantes estuvo Antonio Grimau, quien lleva a cabo el papel del presidente de Ferroviarios, el club central de la ficción. Un rol que sorprende.

Grimau se refirió a la experiencia de trabajar con la productora estadounidense.

"No tengo una medida exacta de la trascendencia. Sé de la importancia de Netflix, pero supongo que el recorrido me dará una respuesta más cercana a la realidad", dijo el actor.

"Me produjo una profunda impresión todo lo que rodea al proyecto a partir de Netflix. Por ejemplo, que Maradona diga lo que diga", agregó, en relación a la participación de "Diego" en un trailer de la serie.

Trailer de la nueva serie de Netflix.

"Tenemos una sensación de confort y de buen trato", sostuvo.

La serie producida por Polka, creada por Martín Zimmerman y con guiones del propio autor y de Patricio Vega, sigue a una mujer (Dolores Fonzi) en su intento de atravesar este universo dominado por los hombres y de limpiar a un club de fútbol de su elemento criminal.

El reparto de “Puerta 7” se completa con Esteban Lamothe, Carlos Belloso, Juan Gil Navarro, Daniel Aráoz, Antonio Grimau e Ignacio Quesada.

"No siento que sea un personaje nuevo; tiene bastante en común con el de 'La Patota'. Tiene una ideología por el bien común que la lleva a meterse en el barrio y la llaman para ser jefa de seguridad. Con la certeza de cómo tienen que ser las cosas para mejorarlas, es un personaje valiente, audaz y corajuda", dijo Dolores Fonzi.

Y agregó: "Me dejé inspirar por el director, mis compañeros y la idea utópica de cambiar un sistema arraigado que es complejo de cambiar".

