Netflix estrenó su nueva serie argentina, "Puerta 7", que se mete como nunca antes dentro del negocio de las barras bravas y el manejo e influencia que tienen dentro de los clubes. Karina Vitorino, periodista de CANAL 26, entrevistó a dos de sus protagonistas: Antonio Grimau y Juan Gil Navarro.

Rodada en locaciones reales (la principal es la cancha de Huracán), la serie nos sumerge con lujo de detalle en la dinámica, las luchas internas por el poder y los coloridos rituales de esos hinchas que ingresan por la Puerta 7 del título como si fueran los reyes del estadio.

Una de las principales apuestas de la serie (y del presidente del club que encarna Antonio Grimau) pasa por ubicar a Diana ( Dolores Fonzi) como nueva jefa de seguridad del club y será entonces una mujer (con la ayuda de un policía que interpreta Daniel Aráoz) la encargada de luchar contra los vicios y miserias de ese universo tan masculino y violento.

Juan Gil Navarro sobre el lado oscuro del fútbol: "Hay una frase que resume y es que la pelota sí se mancha. ¿En qué momento se llegó a este club? No lo sé, pero todo tiene que ver con la impunidad. Los barras están orgullosos, vivimos en una sociedad donde esa fanfarronería está bien vista y no se combate".

Cuando a Antonio Grimau se le preguntó sobre si se inspiró en algún dirigente para su personaje, comentó: "No necesariamente. Yo era un fanático del fútbol pero dejé de serlo porque pasaron cosas que mancharon la pelota y de la idea romántica que tenía empecé a darme cuenta de una realidad muy distinta".

"En un punto me he sentido en mi salsa, en el desconcierto de una obra que hacía en esto me sentía bien porque en un momento soñé con ser jugador de fútbol", agregó.

Al finalizar, Gil Navarro explicó porque no deben perderse "Puerta 7": "No sé si hubo una aproximación como esta al mundo de las barras, eso me parece suficiente".

