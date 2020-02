Tevez y su auto rojo italiano. Canal 26.

Fue un viernes distinto para los hinchas de Boca que estaban en la puerta del predio de Ezeiza aguardando la presencia de los jugadores tras el entrenamiento.

Cuando nadie lo esperaba, Carlos Tevez, uno de los grandes ídolos del club, llegó al lugar del modo menos pensado: manejando un impresionante Ferrari California.

Pero si de sorpresa se trata, otra cosa que nadie esperaba era que El Apache estuviera a punto de provocar un desastre.

Pudo ser una tragedia, aunque no muchos lo hayan advertido.

Es que eran varios los hinchas que aguardaban por una foto o un autógarfo del jugador; sin embargo, en lugar de detenerse y darles lo que esperaban, Carlitos hizo alarde del poderío de su "bestia roja", pasó varias veces haciendo tronar el motor y, finalmente, casi atropella a algunos de ellos.

"Cuidado, cuidado", le gritaron a un hincha.

Hubo susto y sorpresa entre los presentes.

Este autazo de la marca italiana tiene motor V8 3.8 turbo con 560 caballos de potencia y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,6 segundos.

Tiene un valor de por lo menos 550.000 dólares y además llega a superar los 300 km/h, condiciones similares al vehículo que lució Mauro Zárate hace algún tiempo.

Tevez con su Ferrari casi atropella a algunos hinchas. Canal 26.