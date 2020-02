El nene asesinado tenía 4 años.

La autopsia al cadáver del niño de 4 años en la localidad santacruceña de Puerto Deseado determinó que falleció como consecuencia de "múltiples traumatismos" provocados con un elemento contundente, confirmó el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Lisandro De la Torre, quien rechazó las versiones que indican que la víctima fue arrojada desde un acantilado.





"La autopsia que se realizó en la localidad de Puerto Deseado determinó que la causal de la muerte fue producto de traumatismos múltiples de cráneo, con un elemento contundente", explicó De la Torre.

Luego, agregó que "en ningún momento hubo una caída de la persona, sino que el lugar donde estimamos (que fue asesinado), de acuerdo a las evidencias que recolectamos hasta ahora y a través de las investigaciones que realizó criminalistica, fue a metros de donde se encontró el cuerpo".





En tanto, el funcionario provincial afirmó que los investigadores del caso realizaban esta tarde un rastrillaje en la zonas aledañas al lugar donde ocurrió el hecho y un peritaje con personal de criminalística.





"Se hizo un rastrillaje en las zonas aledañas y en todo el perímetro y en este momento se está realizando una pericia mas en el lugar del hecho con la gente de criminalistica", afirmó el jefe de la cartera de Seguridad provincial.





"Hemos mantenido una reunión con el juez a cargo de la causa, con el intendente y con gente de Desarrollo Social para interiorizarnos de los avances del caso y ponernos a disposición de la familia, tanto de la víctima como de sus familiares", dijo De la Torre.

El ministro resaltó que en la causa "están trabajando las máximas autoridades de la Policía y con personal de refuerzos para profundizar todas las líneas de investigación".





"La gobernadora (Alicia Kirchner) pidió que nos pongamos a disposición de este caso y trabajar en sintonía con el Poder Judicial. El Estado está trabajando con todo y quiero resaltar el profesionalismo y el grado de compromiso en el trabajo", aseguró el funcionario provincial.

Respecto a los detenidos, De la Torre aseguró que "hay dos personas que están a disposición de la justicia y se está evaluando la conexión con la investigación. Hay elementos probatorios con los cuales se llega a ellos".