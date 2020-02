Marcha y reclamo de la gente en Puerto Deseado. Twitter.

Una concurrida marcha se produjo esta tarde frente a la comisaría de Puerto Deseado en reclamo de justicia en el caso del brutal ataque contra una mujer que fue violada y su hijo asesinado en la zona costera de esa ciudad santacruceña.

Simultáneamente, pobladores de Rosario de la Frontera, provincia de Salta, de donde es oriunda la familia víctima del ataque, se concentraron también para pedir una rápida investigación y castigo a los culpables, además de realizar una colecta solidaria.

En la ciudad donde se produjeron los hechos, decenas de vecinos marcharon desde el cruce de las calles Almirante Brown y San Martín hasta la puerta de la comisaría para exigir explicaciones por la falta de seguridad y reclamar justicia en el caso que hoy conmocionó a todo Puerto Deseado.

Una vecina aseguró que en el lugar "ya son muchos los casos impunes" y acusó por los episodios más violentos a personas que "vienen de otros lados a joder acá".





Tras algunos minutos de tensión en la puerta de la dependencia policial, un grupo de vecinos ingresó al lugar para exigir ser recibidos por las autoridades.

En Salta, los vecinos de Rosario de la Frontera también marcharon por las calles, algunos de ellos con fotos del pequeño asesinado en Puerto Deseado.