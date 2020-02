Miles de trabajadores se manifestaron en ciudades como Getafe.

Miles de personas se han concentrado este viernes a las puertas de la fábrica de Airbus en Getafe, España, para protestar por el plan de reestructuración anunciado por la compañía aeronáutica, que prevé el despido de hasta 630 trabajadores en sus centros de trabajo en España.

Con cartel con el lema de “Aquí no sobra nadie”, los trabajadores han salido de la planta a las 10 de la mañana, hora española, con bocinas bocinas y silbatos en uno de los accesos de la factoría, situado en el Paseo de John Lennon de Getafe.

La reestructuración anunciada el miércoles por la compañía afectará a 2.362 puestos de trabajo en Europa, su mayor parte en Alemania (829), España (630), Francia (404) y Reino Unido (357).

"Nos han anunciado 630 puestos de trabajo que serían los que estarían ahora mismo en cuestión con la reestructuración que plantea la compañía", dijo Francisco San José, uno de los dirigentes sindicales dentro la empresa.

"Hemos mostrado nuestro absoluto rechazo y lo que estamos viendo ahora (es) qué grado de afectación van a tener las distintas plantas", señaló.

Protestas y paros similares se reprodujeron en las otras siete plantas que tiene Airbus en España, dijo un portavoz sindical, quien afirmó que "miles de trabajadores" se sumaron a la reivindicación.

VIDEO GENTILEZA @CCOOMadrid.

"Estamos todos preocupados porque son muchos puestos de trabajo y la cosa no está como para tema de despidos", reconoció Cristian Fuentes, un trabajador de Getafe.

Airbus indicó que los recortes se percibirían durante los dos próximos años en sus secciones de espacio y defensa, que suponen un 15% de los ingresos totales del grupo.

Jorge Escribano, otro representante sindical en Airbus, consideró que los buenos resultados de la compañía en la sección de aviación civil deberían dejar espacio de maniobra.

"Airbus es una gran multinacional que tiene una parte de defensa y una parte de civil. Pensamos que si es verdad que falta trabajo en la parte de defensa, debería poder adaptarse aumentando las cargas de trabajo por la parte civil", defendió.

La constructora europea emplea a 13.000 personas en España. Los dirigentes sindicales advirtieron que el número final de puestos de trabajo afectados puede superar la cifra inicial, pues estos recortes impactarán también a pequeñas y medianas empresas subcontratadas