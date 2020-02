Nicolás Caputo y Mauricio Macri

Mauricio Macri viaja a Uruguay para cumplir con un compromiso preacordado de cuando aún tenía domicilio en la residencia de Olivos y su oficina era la Casa Rosada.

El compromiso en cuestión de Macri y de Juliana Awada es estrictamente personal: su amigo Nicolás Caputo celebra en Punta del Este la boda de Sonia, una de las hijas que tuvo con Verónica, su primera mujer.

Y será el domingo en La Huella, el restaurante más tradicional de José Ignacio.

Noticias relacionadas

Macri comenzó a activar su actividad política, tras la asunción de Alberto Fernández, y de unas largas vacaciones. Primero fue una aparición en el sur junto a militantes de su partido, donde había mencionado que había advertido a su equipo económico que estaban yendo demasiado lejos, luego fue una visita a un chico enfermo, y este jueves 20 se reunió en una cumbre de la mesa nacional del PRO, con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la ex ministra de Seguridad y designada presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el ex senador y ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto.