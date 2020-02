Lesión de futbolista en pleno partido

Jane O'Toole, futbolista del club escocés Saint Mirren, se dislocó la rótula en pleno partido y se golpeó fuertemente la rodilla con el puño para seguir jugando.

En el video, que se hizo viral en las redes sociales, se puede ver cómo O'Toole choca con una jugadora rival al disputar un balón y da una vuelta antes de aterrizar sobre el terreno de juego con un gran bulto en su rodilla derecha.

Al percatarse de su lesión, empezó a golpearse la rodilla para recolocar el hueso. Una jugadora del equipo contrario, el Inverness Caledonian Thistle, se da cuenta de la situación y llama a los médicos, mientras que el árbitro detiene el juego y hace lo propio.

Sorprendentemente, la jugadora logró su cometido. Posteriormente, su club informó que O'Toole, que es la capitana del equipo, se levantó y jugó los treinta minutos restantes de partido, que su equipo perdió por 6-0.