Aterrizaje.

Un video registró el momento en que una avioneta en llamas aterrizó en el aeropuerto internacional de Daytona Beach, en Florida, Estados Unidos.

Según medios locales, el hecho ocurrió este jueves. En la aeronave se encontraban dos personas y ninguna de ellas resultó herida.

Aún se desconoce la razón por la que la avioneta estaba en llamas.

Noticias relacionadas

En las imágenes se puede apreciar a la avioneta entrar en la pista con fuego saliendo de la parte posterior, mientras vehículos de bomberos aeronáuticos se apresuran para apagar las llamas.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA CBS MIAMI.

Afortunadamente, el piloto de la avioneta logró evitar una tragedia mientras que el equipos de rescate del aeropuerto bloquearon la pista de aterrizaje y sofocaron el incendio.