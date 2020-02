Maradona y Bochini.

Emocionado y con la réplica de la Copa del Mundo en sus manos, Diego Maradona afirmó que el estadio de Independiente debe llamarse "Enrique Bochini" y recibió la ovación de los hinchas "rojos" en el notable recibimiento que le hicieron al entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Gracias a todos los hinchas de Independiente, unidos triunfaremos. Este estadio se tiene que llamar Enrique Bochini Bochini. Vamos a darle un premio en vida", afirmó Maradona en medio del campo de juego.

La dirigencia "roja" ya anunció que a partir de marzo el estadio pasará a llamarse "Ricardo Bochini" y no "Libertadores de América".

Maradona también hizo emocionar a los hinchas de Independiente al señalar que "el Bocha fue mi maestro. El más grande del mundo", y todo el estadio "Libertadores de América" le agradeció con un cerrado aplauso.

El ingreso de Maradona y Bochini, abrazados, en el campo de juego, provocó que los hinchas aplaudieran de los cuatro costados del estadio y primero le entregaran un "Bo, Bochini...", a lo que el DT de Gimnasia acompañó con aplausos.

En el centro del campo de juego lo esperaban Elvio "Chivo" Pavoni, Miguel Angel "Pepe" Santoro y Ricardo Bertoni, quien fue compañero de Maradona en Napoli y la Selección argentina.

Las viejas glorias del "rojo" le entregaron a Maradona una réplica de la Copa del Mundo y los hinchas le cantaron "el que no salta es un inglés".

En las tribunas banderas con la cara de Maradona y hasta gente disfrazada como el "diez" en México 86, le pusieron un colorido extra a la tarde que tuvo hasta fuegos artificiales y retrasó 20 minutos el inicio del encuentro.

Por otra parte, en su cuenta oficial de Twitter, Dalma Maradona agradeció el recibimiento que Independiente le hizo a su papá: "Gracias a toda la gente de Independiente por el recibimiento y el homenaje a mi papa! Muchas gracias de todo Corazón rojo! Groso trono.