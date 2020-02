Hughes y el momento previo a su muerte. Twitter.

IMÁGENES SENSIBLES. Mike Hughes -de 64 años y conocido como el "loco Mike" (Mad Mike)- murió al instante. El piloto quería ir al espacio en su nave propulsada por vapor para demostrar su teoría de que la Tierra era plana.

Según informes, la hazaña de Hughes llevada a cabo este sábado se filmó como parte de "Homemade Astronauts", una nueva serie de televisión sobre fabricantes de cohetes aficionados que se emitirá en el Canal de la Ciencia en Estados Unidos. El proyecto tuvo que realizarse con un presupuesto ajustado.

No era la primera vez que el estadounidense intentaba ir al espacio. Tras varias pruebas fallidas, esta vez el "loco Mike" quería alcanzar los 5.000 pies (1.525 metros), de acuerdo con información publicada en el sitio space.com.

Un video en las redes sociales muestra cómo el cohete sale disparado al cielo antes de caer al suelo. Además, se puede ver cómo se despliega un paracaídas detrás del cohete, aparentemente demasiado temprano, solo segundos después del despegue.

El video de la tragedia. Twitter.

A través de su cuenta de Twitter, el Canal de la Ciencia dijo que Hughes había muerto "persiguiendo su sueño".

Tras el accidente, la comisaría del Condado de San Bernardino indicó que sus oficiales fueron alertados del fallido despegue del cohete alrededor de las 14:00 hora local del sábado.

"Un hombre fue declarado muerto después de que el cohete se estrellara en el desierto abierto", dijeron los policías mientras que un allegado a Hughes confirmó a los medios de comunicación estadounidenses que el piloto había muerto.

Darren Shuster, un ex representante del "loco Mike", le dijo al sitio web TMZ que el piloto era "único en su clase".

"Cuando Dios hizo a Mike, rompió el molde. El hombre vivió al límite. ¡No habría salido de otra manera! RIP", dijo.

Hughes y sus asistentes construyeron el cohete casero en su patio trasero, gastando alrededor de US$18.000. La nave utilizaba vapor expulsado a través de una boquilla para propulsión.

Los preparativos del lanzamiento. Twitter.

El temerario, que vivía en Apple Valley, hizo noticia cuando anunció su intención de demostrar su teoría de que la Tierra era plana.

En marzo del año pasado, Hughes logró una altitud de 1.870 pies (570 metros) antes de desplegar sus paracaídas y aterrizar con un golpe.

Después de hablar, Hughes dijo: "¿Me alegro de haberlo hecho? Sí, supongo. Lo sentiré por la mañana. No podré salir de la cama. Al menos puedo ir a casa, y cenar y veo a mis gatos esta noche ".

El piloto también se hizo famoso en 2002 cuando estableció un récord mundial Guinness por el salto de limusina más largo: más de 31 metros en una limusina de Lincoln Town Car.