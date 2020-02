Captura de video del salvaje ataque.

Una mujer quedó inconsciente luego de recibir varios golpes de puño por parte otra joven en ciudad de La Plata. Según la policía, se trató de un ataque en banda para robar. La mujer fue trasladada al hospital con un traumatismo de cráneo. IMÁGENES SENSIBLES.

La víctima estaba caminando por la calle junto a su pareja, cuando fueron agredidos por un grupo de personas, que les robó. El hecho sucedió el domingo por la mañana en la zona de diagonal 80 y 4, La Plata y todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

Con piedras y todo tipo de golpes se enfrentaron hasta que una chica, inconsciente en el piso, recibió contundentes patadas en la cabeza.

A las 7 de la mañana de este domingo, en el cruce de la Diagonal 80 y la calle 4 de La Plata, un grupo de personas iniciaron una pelea trenzándose a golpes y arrojando piedras.

Luego de que testigos informaran a la policía lo sucedido, cuatro personas fueron detenidas: la joven señalada por los golpes, de 17 años; y tres sujetos de 21 y 22 años. Los sospechosos fueron trasladados a la Comisaría Primera de La Plata y puestas a disposición de la Justicia para su intervención. El caso fue caratulado como robo agravado en poblado y en banda.

Mientras tanto, la joven agredida fue trasladada de emergencia al hospital San Martín, con traumatismo encéfalo craneano y pérdida de conocimiento. El parte médico indicó que "no hay deterioro a nivel de consciencia" y que "los exámenes complementarios fueron normales".