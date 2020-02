Coronavirus, REUTERS.

Wuhan, la ciudad china de 11 millones de habitantes donde se originó el brote de coronavirus, cumple este domingo un mes de una cuarentena, inédita en la historia. El 23 de enero, fecha en la que fue anunciado el brote, la información oficial señalaba que los muertos eran 17 y 444 los afectados, recuerda la agencia Efe. Actualmente, los fallecidos en Wuhan son 1.865 y 46.201 los infectados.

Los casos se han extendido a otras dos docenas de países, tres de los cuales -Corea del Sur, Irán e Italia- han vivido un súbito aumento de contagios dentro de sus fronteras en los tres últimos días.

Corea del Sur, ya lleva 433 contagiados, protagonizó el primer gran auge de contagios internos. Pronto le siguió Italia, que desde el viernes ha registrado cuatro muertes y alrededor de siete decenas de casos. Y a la OMS y a los expertos les preocupa especialmente Irán, país que el pasado martes aseguraba no tener infectados en su territorio y este sábado informó de 28 infectados y cinco muertes.

Una mujer italiana falleció este domingo por el coronavirus en la provincia de Cremona, en el norte de Italia, y es la tercera víctima mortal desde el viernes pasado, cuando se detectó el brote que mantiene a más de 150 personas contagiadas en cuatro regiones de ese país, donde once municipios están en cuarentena, confirmaron las autoridades.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reiterado lo que ya dijo el viernes: "Se agota el tiempo para actuar" y controlar la enfermedad antes de que se convierta en un problema global.

"Lo que no se sabe es si se trata de un virus que se convertirá en endémico y atacará a las poblaciones en riesgo en todo el mundo, o no", explica el profesor de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas en la London School of Hygiene y antiguo director ejecutivo del grupo de Enfermedades Contagiosas de la OMS, David Heymann.

La OMS ha corroborado los estudios chinos elaborados entre miles de pacientes —en China ya se han infectado casi 77.000 personas, de las que más de 2.400 han fallecido—, que encuentran que el 80% de los contagios tienen carácter leve; un 20% grave o muy grave, y un 2% acaban en muerte.

Una delegación de la OMS que se encuentra en China esta semana y ha visitado ya Pekín, Cantón y la provincia de Sichuán tenía previsto llegar este sábado a Wuhan, la ciudad donde se originaron los primeros casos y se concentra la mayoría de los casi 77.000 contagios en China.



En total, fuera de China, se han detectado 1.200 casos en 26 países, según ha indicado el responsable de la OMS.