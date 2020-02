Control callejero y medidas extremas. Canal 26.

IMÁGENES IMPACTANTES. China hizo público este lunes un vídeo con un operativo de seguridad en el que se muestra a la población lo que les puede suceder a quienes no colaboren con las autoridades sanitarias locales siguiendo las normas y disposiciones que se han establecido para poder controlar la propagación del coronavirus.

Las imágenes son realmente impactantes y tienen un efecto disuasorio para quienes que no deseen llevar las máscaras de protección, y eviten frenar en los controles callejeros con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad.

En las imágenes, se ve como un conductor al que se le detectó elevada temperatura en su cuerpo, pretende seguir avanzando con su auto, por lo cual se despliega un impresionante dispositivo para evitar que escape.

Noticias relacionadas

Son varios los efectivos de policía SWAT y de Saluid gubernamental que actúan en conjunto para lograr el objetivo de poner bajo control y vigilancia al posible contagiado.

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva los últimos días dedicando sus esfuerzos en la contención del coronavirus a impedir que la enfermedad se cebe con países cuyos sistemas sanitarios son especialmente débiles en comparación a otros afectados.

Your browser does not support the video element.

Controles extremos en las calles de China. Canal 26.