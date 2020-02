Ataque a ladrón que terminó muerto. Canal 26.

IMÁGENES SENSIBLES. Un joven aprovechó el amontonamiento de gente a la salida de un boliche en Ramos Mejía para robar una moto. Cuando trataba de escapar, se accidentó en Haedo, cayó al asfalto y fue atacado a patadas por el dueño del vehículo robado.

Murió pocos minutos después del hecho. El hecho quedó registrado en video.

Todo se inició cerca de las 6.30 de este lunes 24 de febrero. Según los testigos, una pelea a la salida del boliche captó la atención de quienes salían y también de mucha gente que pasaba por allí. Entre ellos se acercó Nicolás, el dueño de la moto. En ese instante, dos jóvenes, de 17 y 19 años, aprovecharon para robarla y huyeron a toda velocidad.

Iban hacia el acceso oeste de la autopista pero cerca de calle Lacroze perdieron el control de la moto y volcaron. En ese momento llegó Nicolás, que los seguía en un Volkswagen New Beetle blanco de unos conocido suyos.

"Cuando escucho el ruido de la moto veo que el que iba atrás sale volando, directamente. El que manejaba se va corriendo", relató la vecina que grabó en video el momento en que le pegaban al ladrón.

"Pude grabar el último momento, cuando ya lo deja tirado y vuelve a patearlo. Del auto bajaron sólo dos, y uno solo es el que le pega continuamente", detalló. Al final le dijo 'agradecé que no te acuchillo'", contó la vecina sobre el dueño de la moto, que es buscado por la policía.

El video del hecho en Haedo. Canal 26.

Se desconoce aún si el joven de 19 años murió a causa de las lesiones que le provocó el accidente o de la patada en la cabeza que le dieron cuando estaba inconsciente. Lo determinará la autopsia que se realizará el martes. De todos modos, en el video se observa la violencia con que fue atacado.

El otro delincuente, de 17 años, se entregó horas más tarde.