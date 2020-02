Captura de video.

El video en el que se puede ver a un perro atacando a una niña en el estacionamiento de una iglesia fue divulgado esta semana para generar conciencia sobre los cuidados que hay que tener sobre las denominadas “mascotas peligrosas”. IMÁGENES SENSIBLES.

La Sociedad Humanitaria de la Región de Pikes Peak (HSPPR por si siglas en inglés) difundió el pasado miércoles 19 de febrero un video en el que se ve como un perro ataca a una nena de cinco años afuera de una iglesia en la localidad de Colorado Springs, en Estados Unidos.

En el video se puede ver cómo el perro se dirige directamente a la niña, quien afortunadamente no resultó herida, y cómo sus familiares intentan desesperadamente que el perro la suelte. El caso debe presentarse en los tribunales esta semana.

El hecho ocurrió en octubre de 2019,pero se hizo público la semana pasada para cumplir con una de sus prioridades, la seguridad pública: "es nuestro deber proteger a las personas de las mascotas y a las mascotas de las personas".

Después de una investigación sobre el incidente, se emitieron cargos al dueño del perro. Situaciones como esta no son infrecuentes y lleva la atención a un problema comunitario más amplio: las mascotas peligrosas.