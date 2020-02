González Oro y su ahora ex.

A pocos días de presentar oficialmente a su nuevo novio Julio Guitart, el “Negro” González Oro comunicó su separación con un durísimo mensaje a su expareja a través de su cuenta de Instagram.

El periodista sorprendió a todos al anunciar la ruptura y disparar fuertemente contra Guitart, aunque sin mencionarlo. “A quien corresponda: este soy yo”, comenzó en la red social.

Y continuó González Oro: “Hay dos cosas que no se pueden hacer si estás conmigo. A) Asustarte y salir corriendo porque los medios hablen de nosotros, huir por una foto en las páginas de espectáculos o por un informe en la tele. Cuando te acercaste a mi o me buscaste sabías quien era. Sino tal vez no lo hubieses hecho. B) Usarme para llegar a lugares a los que jamás hubieses llegado porque no tenés talento alguno”.

“Querer ser famoso se te va a notar y obvio que el primero en darse cuenta voy a ser yo. Estas dos cosas me lastiman. Pero no puedo ni quiero dejar de ser el Negrito Oro. Quiero ser querido por mi gente como lo soy gracias a Dios. No quiero cambiar ni de profesión ni cosas por el estilo. Quiero ser el que soy desde hace muchos años. Soy feliz así. No voy a cambiar nada para ser amado. Que se ponga el sayo a quien le quede bien”, cerró.

"El Negro" había asegurado que no le parecía un mentiroso e interesado como le pasó con otros y había compartido varias fotos con él en su cuenta de Instagram.