Aeropuerto de Ezeiza.

El Ministerio de Salud inició controles más exhaustivos en el aeropuerto Internacional de Ezeiza en los vuelos que llegan directo desde Italia, confirmó el titular de esa cartera, Ginés González García.

“Como Italia tiene doce vuelos directos a Ezeiza, e indagaremos a los pasajeros de vuelos de Italia. Vamos a realizarles un control y les vamos a hacer firmar una declaración jurada de que no tienen síntomas”, señaló el funcionario en declaraciones.

González García apuntó que se está actuando “según el código internacional” y que estuvieron “toda la mañana conversando con Europa. Vamos a cambiar el protocolo. Como Italia tiene doce vuelos directos que vienen a Ezeiza, vamos a practicar un protocolo distinto”.

Detalló que a partir de ahora los aviones “van a ubicarse en una plataforma distinta, van a tener un control distinto y van a firmar una declaración jurada. La idea de que sean las propias personas quienes digan si tienen síntomas, es fundamental”.

Una de las aeronaves fue ubicada en una plataforma remota y sus pasajeros contestaron preguntas del personal de sanidad, que subió al avión con guantes, barbijos y antiparras. Antes de descender de la máquina, las personas que llegan a Ezeiza deben firmar una declaración jurada en donde se detalla en qué países estuvieron, si tienen síntomas compatibles con la enfermedad que ya causó 2 mil muertes en todo el mundo o contacto con algún infectado.

Quienes llegan no son sometidos a controles de temperatura pese a que la fiebre es uno de los síntomas de la enfermedad. “No funcionan esos sistemas, no son efectivos, por eso estamos implementando lo mismo que en Italia, Suiza y otras partes del mundo y les hacemos firmar una declaración jurada en donde no pueden mentir”, especificó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud.

Actualmente llegan desde Italia en forma directa, 12 vuelos semanales, Alitalia tiene un servicio diario, el AZ 680 que llega a Ezeiza a las 07,55, mientras que Aerolíneas Argentinas, tiene cinco frecuencias semanales, con el vuelo 1141 que llega a las 04,40 a Buenos Aires.

En Italia se han contabilizado 7 muertos y 289 contagiados después de una nueva jornada en que se han controlado las regiones de Véneto y Lombardía y las medidas de cuarentena y prevención se mantendrán durante más días, así como las cancelaciones de actos públicos, cierre de museos, escuelas, universidades y algunas estaciones ferroviarias.