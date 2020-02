Coronavirus, REUTERS.

El Gobierno argentino comenzó a implementar el martes controles adicionales para identificar potenciales casos de coronavirus en los vuelos provenientes de Italia, donde el número de infectados con la enfermedad creció en los últimos días hasta más de 200 personas.

Las medidas extraordinarias se están realizando en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ubicado en las afueras de la capital Buenos Aires, donde en la mañana del martes aterrizaron dos vuelos -uno de la estatal Aerolíneas Argentinas y otro de Alitalia- procedentes de Roma. Por el tema, el Doctor Claudio Santa María dialogó con RADIO LATINA.

"El coronavirus muy contagioso. Los síntomas empiezan con fiebre muy alta, dolor de cabeza, dolores articulares, son síntomas similares a la neumonía y afecta a personas mayores de 70 años con una mortalidad del 14%", explicó.

"En marzo hay que empezar a vacunarse por la gripe, pero no sirve para el coronavirus aunque la vacunación siempre sirve", comentó.

"Sin dudas el coronavirus llegará al país, pero el ex embajador de China me pasó dos o tres datos importantes con una comunidad muy importante de chinos aquí. No se hicieron controles previos, recién ahora estamos controlando a quienes llegan de Italia", opinó.

"La única forma de evitar el avance es cerrar la frontera. Por más que no tenga fiebre, puede tener el virus y contagiar así que tomar la fiebre no resuelve la detección. El contagio se previene con lavado de manos, tener cuidado al toser y la desinfección", cerró.