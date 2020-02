China Suárez.

Eugenia "China" Suárez hizo estallar las redes por un sensual video que superó el millón de reproducciones.

"Entrando a ver la colección 2020", escribió la China junto al video en el que se la ve de espalas, con un atuendo con transparencias en el que su cola se lleva todas la miradas.

Entre los mensajes que le dejaron sus seguidores se destacan: “Bue, esto ya es demasiado @sangrejaponesa”. “como vas a ser tan bomba EXPLÍCAMELO”. “Chapeau🔥🔥tres jolie🔥🔥so hot🔥🔥magnifique”. “Por favor 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥”.

Hace unos meses la actriz volvió a darse una nueva oportunidad con Benjamín Vicuña con quienes son padre de Magnolia.

En medio de los rumores de un nuevo embarazo, la actriz y modelo volvió a hacer de las suyas.

Hace una semana, la joven fue consultada sobre un posible embarazo y expresó: “No tengo nada para decir. Nadie me preguntó y lo confirmaron igual. Hablan y hablan y uno se cansa. No entiendo por qué se le mete una constante presión a las mujeres. A mí y a todas”.