Alerta en Europa por coronavirus.

El Departament de Salud de la Generalitat ha confirmado el primer caso de coronavirus en Cataluña, España.

Este es el primer positivo por esta enfermedad en la península después que los otros dos casos confirmados se hayan dado en las Islas Canarias y Baleares.

Los otros tres detectados fueron un de un ciudadano alemán que fue ingresado en La Gomera, otro en Mallorca (que ya han sido dados de alta) y un tercero, italiano, en Tenerife.

La paciente que ha dado positivo es una mujer residente en Barcelona que había viajado recientemente al norte de Italia, una zona en la que se ha expandido la epidemia hasta superar los 200 infectados. Tal como establece el protocolo en positivos como el de esta mujer, el Centro Nacional de Microbiología realizará una prueba de confirmación en las próximas horas.

En el caso del italiano dado positivo en Tenerife, a raíz de ello cientos de personas permanecen aisladas en un hotel de la ciudad.

Medios españoles como el Diario de Avisos y El País informaron también del aislamiento del hotel, señalando de que en su interior permanecen unos 1.000 huéspedes.