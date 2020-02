Robots en acción para evitar contacto con enfermos.

La mortal epidemia de Coronavirus tiene en vilo al mundo entero y sigue generando reacciones y medidas para evitar del modo más efectivo la propagación de la enfermedad, sobre todo tras la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando dijo que el mundo "debe estar preparado para una pandemia" global.

Con este marco, mientras el número de infectados y muertos por la epidemia sigue en aumento a cada instante, se toman las medidas de precaución básicas y necesarias para evitar que el drama sea aún mayor.

La enfermedad no solo pone en jaque a China, donde se ha generado, sino también a otros países del mundo, muy en especial a varias naciones de Europa, como Italia.

Ante este desalentador panorama, en China extreman esas medidas de seguridad y, prueba de ello, es lo que sucede en algunos de los hospitales locales.

La idea central es la de evitar el contacto directo con pacientes infectados, por lo cual se han colocado robots que, como se ve en el video, se encargan de llevar todo lo necesario a cada una de las habitaciones.

Medidas creativas para evitar contagios. Video: New China.

A diario, las autoridades gubernamentales y de Salud del país asiático, se esfuerzan en llevar a la práctica medidas que hagan más llevadera y segura la situación para quienes no se ven infectados por el Coronavirus.