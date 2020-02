Iraj Harirchi, afectado por el virus.

El viceministro de Salud de Irán debió admitir hoy que contrajo coronavirus luego de que su imagen transpirando durante una conferencia de prensa de ayer lunes en Teherán recorriera el mundo.

Iraj Harirchi se presentó junto a su vocero días atrás en una rueda de prensa en la que informaba sobre el desarrollo del virus en su país, uno de los más golpeados por el brote. Allí se lo pudo ver muy afectado, sudoroso y en mal estado. También había asegurado que estaba todo bajo control.

En un video, Harirchi reconoció “formalmente” que tiene el virus aunque dijo que su nación “superará” esta crisis que lo coloca como el segundo país más afectado por la enfermedad, detrás de China y por delante de Italia y Corea. “La prueba de coronavirus para Harirchi, el viceministro de salud que estaba en primera línea combatiendo el coronavirus, fue positiva”, dijo Alireza Vahabzadeh, asesora de Medios del ministro de Salud, en un tuit el martes.

Noticias relacionadas

Durante la conferencia, Harirchi estaba con el vocero de la República Islámica de Irán, Ali Rabiei. Muchos especulan con que el portavoz también pudo haber sido contagiado así como además los periodistas que se encontraban en la sala de prensa.

Durante ese encuentro con medios nacionales e internacionales, el viceministro había negado que 50 personas hubieran muerto en Irán como consecuencia del brote. Dijo que de ser así él presentaría su renuncia.

Your browser does not support the video element.

Viceministro de salud de Irán, contagiado por Coronavirus.

Hasta el momento, serían 15 los muertos de acuerdo a información oficial y 95 infectados. Dieciséis de los nuevos casos fueron confirmados en Qom, mientras que nueve se dieron en la capital, Teherán, y dos en cada una de las ciudades de Alborz, Gilan y Mazandaran.

En el video publicado este martes en el cual reconoció estar enfermo, Harirchi también anunció que había decidido ingresar en cuarentena en su casa para evitar contagiar a sus colaboradores más cercanos, aunque no se sabe si alguno fue alcanzado por el virus.

El brote del coronavirus parecía estar propagándose a nuevas partes del país, ya que también se informó sobre un nuevo caso en cada una de las provincias de Fars y Khorasan Razavi, así como en la isla de Qeshm, de acuerdo al diario The Times of Israel. A pesar de ser el epicentro del brote en Irán, Qom aún no se ha puesto en cuarentena.

La conferencia del viceministro de salud iraní.

Por su parte, el presidente iraní Hasan Rohani trató de llevar algo de tranquilidad a los habitantes llamando al nuevo coronavirus un “pasajero no invitado y desfavorable”. “Pasaremos el coronavirus. Vamos a superar el virus”, al tiempo que acusó a los enemigos del país de ser responsables de la epidemia para lograr un bloqueo total de la nación.