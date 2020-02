Llegada al aeropuerto provincial. Canal 26.

Ricky Martin generó preocupación al confirmarse que debió trasladarse al Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba, donde da su espectáculo hoy en el marco de su gira mundial.

Las primeras versiones indicaban que el cantante -de 48 años- acudió al centro médico para realizarse una placa radiográfica debido a una dolencia pulmonar. Muchos, incluso, llegaron a pensar en el Coronavirus.

Sin embargo, la realidad era otra: el cantante acompañó al director de la orquesta de su espectáculo, debido a una dolencia menor que lo aquejaba. Todo bien con Ricky y las fans, felices de la vida.

Al parecer, el miembro del staff de Ricky, una persona de vital importancia para sus shows, habría contraído neumonía.

Este martes el Orfeo Superdomo de Córdoba es el escenario elegido para que todas y todos los fanáticos de Ricky Martin disfruten de su show.

Ricky Martin en Córdoba, Canal 26.

El cantante boricua llegó a la provincia mediterránea este lunes a las 16 horas, y fue recibido por sus fanáticas no sólo en el aeropuerto, si no también en el Hotel Sheraton, donde se hospeda.

El cantante puertorriqueño vuelve a la ciudad cordobesa tras cuatro años de ausencia. Su llegada causó furor.