Cuando pasó poco más de un mes desde aquel fatídico 18 de enero, en que Fernando Báez Sosa recibió la terrible golpiza por la que falleció, siguen surgiendo pruebas contra de los rugbiers detenidos e imputados. Ahora sale a la luz un audio de un joven que llegó a Villa Gesell aquel mismo día y estuvo en contacto con los rugbiers, antes de sus detenciones.

“Yo llego a Gesell y me mandan los chicos: ¿podemos dejar los bolsos hasta que nos den el hotel? Si vengan a dejarlo. Fuimos a dejar los bolsos. Llegamos y estaban todos durmiendo. Uno de los pibes, Blas (Cinalli), nos empezó a contar que se habían peleado y que lo agarraron a uno que estaba muerto pero no creían que había muerto”, comienza diciendo el joven.

“Después nos contó que los salió a correr la policía y ahí se metieron en la casa. Cuando nos contó eso, yo dije: ‘No, amigo… a la persona esa la mataron’. Y fuimos a ver qué onda”, siguió contando. “Fuimos a preguntarle a la policía y nos dijeron que anoche, una manada de chicos, le habían pegado al chicos ese y a todo su grupo de amigos, pero terminaron con la vida de ese chico”, siguió.

“Yo me cagué hasta las patas y dije: ‘Ustedes están re locos, amigo. Andá a levantar a los pibes ya y tómense el palo para Zárate. Vayansé'” , manifestó el joven en el audio, y sostuvo que la respuesta de Blas Cinalli fue: “No, no que están flasheando acá en Gesell, están exagerando todo”.

Posteriormente, el joven relata que ante esa situación tomó sus pertenencias y se fue para esperar en otro lugar y poder entrar al hotel que había reservado con sus amigos. “Yo no tengo nada que ver. Yo no me voy a andar metiendo en eso papi, en una muerte, que me voy a andar metiendo en eso”, cerró diciendo. Con el pasar de los minutos, se procedió a la detención de los 10 rugbiers.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Blas Cinalli, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Lucas y Luciano Pertossi son los ocho rugbiers que se encuentran detenidos en la cárcel de Dolores, acusados como quienes mataron a Fernando Báez Sosa. Mientras dos miembros más del grupo, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, esperan la determinación de la Justicia en sus hogares.

