María Mercedes saliendo del hospital.

Con un dolor inconmensurable, quebrados, partidos al medio y con la notable ausencia para siemprede Santino, el niño de 4 años brutalmente asesinado el jueves pasado en Puerto Deseado, Santa Cruz, María Mercedes y Celso Subelza emprendieron el duro regreso a Salta, más precisamente a Rosario de la Frontera donde van a dar sepultura a su pequeño hijo.

Su llegada a la provincia depende de las últimas acciones que requiera la Justicia de esa provincia y en consecuencia el horario en que la familia deje esa localidad, donde la madre del niño también fue víctima: violada y brutalmente golpeada.

Celso Subelza, marido de la mujer abusada y padre del niño asesinado, dijo anoche que tras el alta médica recibida por su mujer, preparaba el regreso a Salta.

Noticias relacionadas

El hombre, oriundo de Rosario de la Frontera, confirmó que su esposa reconoció a otro de los atacantes y que esperan que el caso se esclarezca cuanto antes. Es muy probable que la familia parta hoy desde Puerto Deseado vía terrestre hasta Comodoro Rivadavia.

Desde allí tomarán un avión hasta Buenos Aires para luego tomar otro con destino a esta provincia desde donde partirán en vehículo hasta Rosario de la Frontera.

Your browser does not support the video element.

Salida del hospital con el apoyo de la gente. Canal 26.

Celso dijo que sepultarán a su hijo en la Ciudad Termal. "Estoy muy agradecido a la gente y a los medidos de comunicación por el apoyo que nos dieron en este reclamo de justicia". Depende la hora en que salgan, los Subelza llegarán entre hoy y mañana a Salta.