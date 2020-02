Pasajeros hablaron con Canal 26.

La epidemia de Coronavirus gestada en diciembre de 2019 inicialmente en China, se ha propagado a nivel mundial y ya son varios los países que sufren la enfermedad mortal. Se vive una auténtica -y justificada- psicosis global que ya excede los límites geográficos del gigante asiático.

Varios países de Europa, principalmente Francia e Italia viven horas dramáticas por el avance de la epidemia con muchos casos mortales y decenas de contagiados. En América, entre tanto, las alarmas se activaron tras la confirmación del primer caso en Brasil.

Para tomar contacto directo con lo que vive la gente, sobre todo aquellos que vienen desde el exterior a la Argentina, CANAL 26 habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con pasajeros que este miércoles arribaron a la Argentina provenientes de Italia.

Noticias relacionadas

La primera entrevistada fue una mujer italiana que aseguró que "en Italia al salir no hicieron controles", y agregó que sobre la epidemia, mucha gente "se preocupó de más". La pasajera demostró suma tranquilidad e incluso bajó del avión sin barbijo protector.

Su caso demuestra en cierta medida la disparidad de criterios a la hora de hacer los controles, tanto en Italia como en nuestro país. De hecho, también hubo otros pasajeros, argentinos, que bajaban sin el recomendado barbijo o no se le hacían los controles como por ejemplo, la toma de temperatura corporal.

Your browser does not support the video element.

Una mujer italiana que dijo estar preocupada. Canal 26.

"Estoy preocupada, porque se habla mucho de esto en Italia", manifestó ante CANAL 26.

En el mismo sentido, comentó que "antes de venir me dijieron que estaban haciendo controles (en Argentina), pero no sabía qué esperar", dijo sobre la falta de control al arribar.

Your browser does not support the video element.

Un argentino proveniente de Venecia. Denunció falta de control. Canal 26.

CANAL 26 también habló con una mujer argentina, que estuvo recientemente en Corea, quien expresó lo mismo que los restantes pasajeros: "Nadie nos dio nada, ni barbijos ni nada. Llegamos acá con la conciencia que tenemos de protegernos, pero acá no nos hicieron controles", manifestó bastante indignada.

Your browser does not support the video element.

Turista argentina recién llegada de Corea. Canal 26.