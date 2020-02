Flor Peña celebró carnaval en su pileta.



Flor Peña siempre tiene un gran sentido del humor al subir estados a su Instagram, esta vez en su cuenta personal, la actriz comparte divertidos videos y el último de ellos no iba a ser la excepción en relación al carnaval.

En la bajada de su posteo en las redes colocó: “ESTE AÑO NO FUI CONVOCADA. Cuando tus amigos te dejan de garpe y querés carnaval igual”, expresó Flor con un video en Instagram.

En la filmación, Flor asegura que la dejaron plantada para ir a celebrar el carnaval e igualmente ella armó el propio en la pileta de su casa, luciendo plumas y conchero. En menos de una hora, el video recibió más de 220 mil reproducciones y cientos de mensajes de sus fanáticos que no pudieron contener la risa. En esta plataforma digital, la actriz tiene más de 4,2 millones de seguidores.

Siempre divertida y graciosa, Flor no deja de sorprender con sus dotes de artista y su cuerpo escultural.