Conferencia en Ezeiza por Coronavirus. Canal 26.

Con motivo de la rápida y masiva proliferación de la epidemia de Coronavirus que tiene al mundo entero en vilo, este miércoles en horas del mediodía el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, encabezó una conferencia de prensa informativa desde el aeropuerto de Ezeiza.

En el día de hoy se confirmó el test positivo de un hombre en Brasil, por lo cual se activaron todas las alarmas a nivel regional en América del Sur. En este sentido, Argentina se ve obligada a extremar las medidas de precaución, sobre todo tras la alerta activada en El Calafate por la presencia de una turista italiana que presenta síntomas sospechosos.

La conferencia se dio en el marco de la segunda jornada de controles desplegados en la terminal aérea internacional y se dieron detalles sobre el protocolo y los procedimientos.

Noticias relacionadas

Cabe destacar que este miércoles muchos pasajeros que llegaban desde el exterior manifestaron su queja debido a que no les practicaban exámen alguno y ningún tipo de chequeo de seguridad.

Sobre este particular González García aseguró que hoy se activó un protocolo por medio del cual "los pasajeros deben firmar una declaración jurada".

"No hay casos de Coronavirus confirmados en el país", informó en la rueda de prensa, Carla Vizotti, Secretaria de Acceso de Salud de la Nación, acompañando al ministro. La funcionaria también estuvo acompañada en la exposición por Claudia Madies, Secretaria de Sanidad de Fronteras.

Sobre los controles, supuestamente puesto en práctica en terminales aéreas, dijo el ministro que "también se implementarán en zonas portuarias".

Your browser does not support the video element.

Conferencia por la epidemia. Canal 26.

El ministro de Salud también dijo: "Hoy en China está decreciendo el número de afectados. Todo el sistema científico del mundo trabaja para encontrar una solución".

"Intentamos que no haya pánico colectivo. Por eso hay que hacer todo lo necesario", agregó Ginés González García.

Otro tema de suma importancia es el de la salud de lo niños. Así, manifestó el ministro: "Las clases empiezan, los chicos no están en riesgo". Y siguió: "Los adultos mayores son el grupo de más riesgo".

Respecto de la gravedad del Coronavirus, y tratando de evitar el pánico, dijo Ginés González García: "En el 80% de los casos es una enfermedad leve".

Your browser does not support the video element.

El ministro aseguró que no hay casos de Coronavirus en el país. Canal 26.