Gustavo Segré tras caso confirmado de coronavirus en Brasil, CANAL 26

Gustavo Segré habló con Canal 26 luego de la confirmación del caso de coronavirus en Brasil y el primero en América Latina.

“Ya hay un caso confirmado y el otro está en evaluación. Hay otros 20 casos sospechosos, según la información que se maneja en Brasil. La salud pública brasileña está esperando un explosión de casos y está en Emergencia Sanitaria desde hace mucho tiempo. Primero se monitorearon los vuelos provenientes de China y luego se amplió a otros 16 países. El señor de 61 años que confirmó este martes uno de los institutos de infectología más importantes de América Latina es en la ciudad de San Pablo y llegó proveniente de Italia con escala en Francia. Las autoridades ya están en contacto con los demás pasajeros de ese vuelo”, inició Segré.

Ante la consulta sobre cómo se vive en Brasil la aparición del virus, Segré aseguró: “No veo que se haya hecho masivo el miedo al virus. La prueba es que el fin de semana, Brasil tuvo el carnaval, la fiesta más importante y popular de su historia. Allí nadie dejó de salir a las calles”.

Ante la consulta sobre si Brasil está preparada para el virus, Segré respondió: “Veo muy sólida a la salud pública brasileña y los controles sanitarios también. Las autoridades siempre dijeron que no era posible evitar que el virus llegara. Lo que si se podía hacer, que es lo que están haciendo en estos momentos, es evitar la proliferación, buscar la prevención para que el virus esté contenido”.

Para cerrar, Segré aseguró que "es posible que el coronavirus llegue a América Latina" y aseguró que no ve preparado a nuestro país para una posible ola de contagios.

Las autoridades brasileñas confirmaron el primer caso de contagio en el país vecinos, en un hombre de 61 años que estuvo en Italia. La primera prueba realizada arrojó resultado positivo, tras lo cual se procedió a hacer una contraprueba y confirmó el contagio.

El ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, se refirió al caso confirmado en el país y en sus declaraciones intentó evitar alarmar a la población. "Nos vamos a preparar de la mejor manera pero necesitamos estar tranquilos. Es una gripe, la vamos a pasar y colocaremos todas las fichas en la ciencia", dijo.