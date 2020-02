Coronavirus en España, CANAL 26

El coronavirus ya se encuentra instalado en Europa y, desde Valencia, Javier Botía habló con Canal 26 para mostrar cómo viven en la ciudad española y reflejó el caso de una mujer que aguardaba por conocer si estaba infectada.

Raquel, a la espera de los resultados de posible caso de coronavirus, comentó: “Sentí una gripe y vine para confirmar que no fuera nada mayor. Ahora mismo estoy en un hospital y no es nada fuera de lo normal. Me han dicho que me tenía que poner el barbijo porque puedo contagiar. El barbijo no es para protección sino para evitar un contagio”.

“La mujer presentaba un cuadro similar a una neumonía o una posible gripe y en minutos le van a comentar si es positivo o no”, explicó Javier Botía.

“Estoy tranquila. Si estoy en el hospital estoy tranquila que no me pasará nada”, aseguró la mujer.

En España hay 10 casos confirmados de los cuales el último es el primero que se da directamente en el país, que no viene de España. Se produjo en Sevilla y no llegó proveniente de Italia.