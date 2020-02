Captura de video.

Un supermercadista chino y un empleado de una distribuidora se tomaron a golpes hoy tras una broma relacionada con el coronavirus que le hizo el distribuidor cuando descargaba mercadería en un comercio en La Plata.

El repartidor llegó al comercio y en medio del diálogo habitual que esos trabajadores suelen tener con los propietarios de los comercios, vino el chiste que disparó el enfrentamiento.

El repartidor, según testigos, habría lanzado un "qué hacés, coronavirus", lo que lejos de ser tomado como un chiste por parte del comerciante, disparó su furia. Y ahí empezaron los golpes porque el repartidor, según se ve en las imágenes, no se quedó atrás.

El repositor lo atacó con un sacacorchos y le provocó lesiones cortantes y punzantes en la cara. Así se puede apreciar en una captura de pantalla del video que se publicó.

En la reproducción del clip casi no se percibe pero en la imagen que se muestra a continuación se puede apreciar cómo sobre sale de la mano del repartidor una punta espiral de color negra que se correspondería con el elemento que se denunció que fue usado en la pelea.

En la imagen se ve sobresalir de la parte baja del puño. Aparentemente habría sido este elemento el que le causó las heridas al comerciante.

El caso está caratulado lesiones agravadas y amenazas e interviene la Fiscalía 4 en turno del Departamento Judicial La Plata.