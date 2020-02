Brian Toledo tenía 26 años.

El atleta Braian Toledo falleció esta madrugada a los 26 años de edad en un accidente de tránsito, fallecimiento que fue confirmado por el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein.

"Hemos perdido a una gran persona nuestro querido Braian Toledo. Extraordinario deportista humilde generoso siempre solidario con los demás. Querido Braian QEPD Te extrañaremos mucho. Rezaremos por ti. Mis condolencias a toda la familia en este desgarrador y triste momento", escribió Werthein en sus redes sociales.

Your browser does not support the video element.

Toledo obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de jabalina en el Campeonato Mundial Junior de Barcelona, en 2012, y participó de los Juegos Olímpicos de Londres, en ese mismo año, y de Río de Janeiro, en 2016.

Noticias relacionadas

En Río había alcanzado la final, un logro que ningún argentino había alcanzado en el lanzamiento de jabalina desde que lo hiciera Ricardo Heber en Helsinki 1952.

Con la mira puesta en los Juegos de Tokio, Toledo estaba radicado desde hacía meses en Finlandia, donde se encuentran históricamente los mejores especialistas de esa disciplina atlética.

En los últimos días había pasado por Buenos Aires para participar del campus de deportistas juveniles en el Cenard de Núñez con miras a los Juegos de la Juventud de Dakar 2022.