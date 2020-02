Auténticos Decadentes.

Más de 200 mil espectadores disfrutaron en Merlo a lo largo del fin de semana de los festejos de carnaval con la presentación de murgas, comparsas y los shows de cierre de Los Auténticos Decadentes y Alklá en la Plaza del Bicentenario.

La celebración estuvo a cargo de la intendencia de Gustavo Menéndez y tuvo lugar del 22 al 25 de febrero con una completa grilla de espectáculos gratuitos y la Feria del Encuentro Cultural con puestos de artesanías, gastronomía, juegos y la presentación de artistas locales.

Los Auténticos Decadentes convocaron a más de 100 mil vecinos que cantaron y bailaron los temas de la banda. El cantante Gustavo “Cucho” Parisi se manifestó “feliz de participar en una fiesta popular para toda la gente y la familia, que tiene ganas de festejar”, asimismo Jorge Serrano sostuvo que “es bueno saber que la gente puede ver un espectáculo y divertirse”.

Nolberto Alklá fue el encargado del último show de carnaval y agradeció el acompañamiento del público “la gente ha venido en familia a respaldar, estamos para darles lo mejor, es bueno para el pueblo: hoy ven al artista gratis”.

La Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable Roxana Monzón destacó: “es una decisión del Intendente Gustavo Menéndez, que con entrada libre y gratuita, los vecinos de Merlo puedan venir a ver estos shows, que quizás muchos no pueden pagar y hoy tienen la posibilidad de disfrutarlos en familia” y resumió “La celebración de carnaval es cultura y es alegría”.

Finalmente, el Intendente Menéndez expresó en sus redes sociales: “Gracias a todos los que se acercaron a disfrutar en familia, gracias a todos los que lo hicieron posibles, gracias a cada trabajador municipal que dejó todo para que todo luciese perfecto, gracias a cada una de las Secretarías: Gobierno, Desarrollo Social, Cultura, Delegaciones, Jefatura de Gabinete, Subsecretarias de Seguridad, de Transito, Direccion de Defensa Civil, Bomberos, policía de la Provincia de abuelos Aires que colaboraron al 100 por ciento con la organización”.