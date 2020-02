Jorge Ameal.

Jorge Ameal, manejó un plano difuso respecto del homenaje a Diego Maradona cuando este visite la Bombonera con Gimnasia y Esgrima en la última fecha de la Superliga, al asegurar que el técnico "tripero" está mal asesorado cuando lo critica, pese a que él fue quien anticipó que el club no pensaba homenajearlo como sucede con otras instituciones.

"No escuché muy bien lo que dijo Diego en las últimas horas, pero sabemos que el hincha de Boca lo homenajerá y las comisiones pertinertes del club también están preparando algo", le empezó diciendo Ameal.

"Pero lo que pienso es que Maradona está mal asesorado. Por lo pronto tenemos antes un partido en Santa Fe con Colón para recién después recibir a Gimnasia, donde nos jugamos muchas cosas, y no tenemos que perder el foco en eso", enfatizó.

El titular boquense destacó finalmente que "a Diego se lo respeta por su historia en el fútbol. Pero sabemos que el hincha le va a ofrecer el mejor homenaje", advirtió, eludiendo que él y la comisión que preside junto a Juan Román Riquelme y Mario Pergolini, duramente cuestionados por Maradona en las últimas horas, vayan a impulsar un reconocimiento desde lo institucional.

"La gente de relaciones públicas está trabajando... De esto se ha hecho una novela y a mí no me interesa estar en una novela que no la siento. Él es un ídolo de Boca y nosotros siempre defendimos a los ídolos. Siempre dijimos que los ídolos no se tienen que meter en la parte política o hacerlo como Román, que había dejado el fútbol y nos acompañó a ganar las elecciones", comentó sobre si tendrá un homenaje.

El presidente del Xeneize también habló de la definición del torneo con River: "Nos gustaría que el campeonato dure más tiempo. Esperemos aprovechar lo que queda. Un resultado te lleva a otro, estamos muy bien encaminados".

"Me gustaría una final con River, ¿cómo no nos va a gustar? Esa es la fiesta del fútbol, y nos gusta festejarla. Y además no me cabe la menor duda de que este equipo le puede pelear a River. Cada fecha que pasa vamos mejorando", cerró.

Y agregó: "Nosotros quisiéramos que River deje puntos el domingo. Pensábamos que el partido de Estudiantes iba a ser bisagra, pero no lo fue. Nosotros creemos que pueden dejar puntos. Va a hacer complicado. Y el último partido también va a ser complicado, para ambos".

Sobre la renovación del contrato de Tevez, Ameal detalló que "ya estamos hablando. "Veremos las ganas que tiene Carlitos de seguir y las condiciones físicas. Lo hablaremos con el técnico y con todo el equipo de trabajo que tenemos y tomaremos una decisión".