El atleta olímpico Braian Toledo, especialista en lanzamiento de jabalina y una de las figuras del deporte argentino, falleció hoy a los 26 años tras accidentarse con su moto mientras conducía por Marcos Paz, ciudad de la que era oriundo, hacia Merlo.

La muerte repentina de Toledo generó una conmoción en el deporte argentino en general y uno de los primeros que se refirió al tema fue Gerardo Werthein, el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA).

Your browser does not support the video element.

El accidente, según precisaron fuentes policiales y judiciales, ocurrió esta madrugada sobre la ruta provincial número 40 cuando la moto que conducía Toledo se topó con un "lomo de burro" y el cuerpo salió lanzado por el aire unos 30 metros para impactar contra una palmera que le habría ocasionado la muerte, algo que se comprobará con la autopsia que le realizarán pasado el mediodía.

Noticias relacionadas

Según los primeros peritajes en el lugar del accidente, una de las palmeras quedó extraída (sobre la que impactó el cuerpo de Toledo) mientras que otra fue quebrada por la moto.

Ese sector de la Ruta 40 cuenta con un boluevard que tiene los cordones pintados, al igual que el lomo de burro. Además hay un control vehicular de la Policía Comunal.

Hay varios carteles en la zona: uno que indica que la velocidad máxima es de 40 kilómetros por hora y otro que avisa la proximidad del montículo.

"Es un lomo de burro impresionante, lo hizo gente que no sabe lo que es andar en auto. Yo pasé con mi camioneta y la rompí toda. Es nuevo, lo hicieron hace cuatro o cinco días", indicó una vecina que estaba en la zona.

Otro vecino, Fabrizio Caradonna, dijo también que a el lomo de burro la habían colocado poco tiempo atrás y que podía llegar a haber un accidente, por la altura de la misma.

Your browser does not support the video element.

También participó en los Juegos de Londres y Río de Janeiro donde había alcanzado la final y con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio, Toledo se había radicado desde hacía meses en Finlandia, donde se encuentran los mejores especialistas de lanzamiento de jabalina.

El atleta no estaba clasificado aún para los Juegos Olímpicos de Tokio y para lograrlo tenía varias chances: la primera de ellas era en el Campeonato Nacional de Atletismo, que se disputará a mediados de abril en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.

"Me gustaría que (la clasificación) sea en el Nacional, pero lo veremos con Kari (Ihalainen, su entrenador finlandés) y los médicos. No quiero cometer ninguna locura, porque mi idea es tener diez años más de carrera", había manifestado en enero pasado.

En tanto, hace un mes señaló: "Estoy pensando en los Juegos Olímpicos, claro, sigue siendo mi gran sueño, pero no pierdo de vista cada paso que doy y soy feliz cada día, con mi familia, mi novia, mis amigos y con la gente que ayudo".

En los últimos días Toledo había estado en Buenos Aires para participar del campus de deportistas juveniles en el Cenard de Núñez con miras a los Juegos de la Juventud de Dakar 2022 y allí brindó su experiencia a los chicos.