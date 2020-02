Una chef argentina radicada desde hacía ocho años en Paraguay fue asesinada a puñaladas en su casa de la ciudad de Luque, y por el hecho fue detenido un compañero de trabajo de la víctima, quien se presentó en la comisaría de la zona y confesó haberla matado, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



"Según pudimos averiguar, el sospechoso detenido estaba enamorado y obsesionado con ella. Eran compañeros de trabajo y ella era su jefa", confirmó Sandra Ledesma, la fiscal de la Unidad Penal 4 de Luque que interviene en la causa por el femicidio de María Fátima Díaz (41).

En tanto, Isabel, una de las hermanas de la argentina asesinada, reclamó Justicia y aseguró que un hermano suyo ya viajó hacia Paraguay para repatriar el cadáver de su hemana y "poder despedirla en La Plata".

El hecho ocurrió cerca de las 16.20 de ayer en una casa sobre las calles Artigas y Sauce, en el Barrio Cuarto de la ciudad de Luque, a 13 kilómetros de la la capital Asunción, donde se presume que Díaz vivía sola.

Al llegar al lugar alertados por vecinos, los policías y los médicos forenses determinaron que la mujer había sido asesinada a puñaladas y que presentaba un profundo corte en el cuello que, se presume, fue el que le provocó la muerte.

Fuentes de la investigación aseguraron que en la vivienda trabajó personal de la policía científica en busca de rastros bajo la supervisión de la fiscal Ledesma, quien detalló a la prensa local que la víctima "presenta varias heridas" en su cuerpo y que encontraron "rastros de sangre por todos lados, (incluso) en la muralla del vecino", ya que "fue arrastrada".



El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de la capital paraguaya para ser sometido a la operación de autopsia.

"Estoy esperando el informe de la autopsia para saber la cantidad de puñaladas que le dio y si forcejeó con el agresor", aseguró la fiscal.

El jefe de la seccional tercera de Luque, comisario Osvaldo López, informó este mediodía a Télam que por el crimen había sido detenido el sospechoso Jorge Ramos López (24), de nacionalidad paraguaya y de profesión cocinero, igual que la víctima.

Según fuentes policiales, Ramos López residía en su domicilio de la calle Rojas Silva N° 544, casi 14 de Mayo, de la ciudad de Lambaré, ubicada aproximadamente a unos 20 kilómetros del lugar donde ocurrió el hecho.

Si bien en un primer momento se creyó que Díaz y Ramos López mantenían una relación sentimental, esto fue descartado por los investigadores en el transcurso del día.

La propia fiscal explicó que "el hombre estaba enamorado y obsesionado con ella, por lo que tuvieron algunos problemas", aunque aclaró que "no existen denuncias previas de la víctima contra Ramos López".



Ledesma relató que horas después del hallazgo del cadáver, el sospechoso se presentó en la comisaría Tercera de Luque junto a su madre, y confesó a los policías haber cometido el crimen.

Sobre el detenido, la fiscal aclaró que "también tiene una herida", aunque no revestía gravedad, por lo que estaba alojado en la seccional local a la espera que se resuelva su situación procesal y sea trasladado al penal de Tacumbu, ubicado en la ciudad de Asunción.

Fátima "era muy reservada en sus cuestiones personales, por lo que la familia que está acá no sabía si estaba en pareja".

"Ella hace más de ocho años que estaba en Paraguay y venía por un tiempo a La Plata y luego se iba. Lamento que no nos haya contado porque podríamos haberla ayudado", explicó.

Agregó que en las visitas que realizaba a Argentina "sólo nos hablaba de su trabajo y su crecimiento ya que en poco tiempo había logrado mucho y estaba muy contenta. La verdad no sabemos lo que pasó".

Isabel contó que un hermano de ellas y otro familiar viajaron a Paraguay para intentar solucionar el problema del costo del traslado del cuerpo, "por lo que esperamos que en los próximos días podamos despedirla en La Plata".



Por otra parte, la fiscal Ledesma confirmó que Ramos López ya fue indagado en el marco de la causa, pero que se negó a declarar, a pesar de lo cual quedó detenido imputado por el femicidio.

La fiscal explicó que en caso de ser condenado en un futuro juicio oral por ese femicidio, el acusado podría recibir una pena de hasta 30 años de prisión.