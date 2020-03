Athletic Club y Real Sociedad encaran la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey con un gol de ventaja ante Granada y Mirandés, que dispondrán del factor campo para revertir el marcador y alcanzar el sueño de disputar la final del estadio sevillano de La Cartuja. El primero de los encuentros se vive por TELECENTRO 4K.



El primer finalista saldrá el miércoles de Anduva, el campo en el que el Mirandés ha vuelto a construir un auténtico fortín, como en 2012, donde tan solo el Athletic frenó, en semifinales, al cuadro que dirigía Carlos Pouso, Esta campaña han claudicado ante los hombres de Andoni Iraola equipos de la máxima categoría como Celta, Sevilla y Villarreal.

El encuentro Mirandés y Real Sociedad se juega este miércoles 4 de marzo a las 17 horas, transmite ESPN y lo podés ver en TELECENTRO 4K.

El partido se emite por CANAL 4000 y no podés perdertelo. Un encuentro en Alta Definición, que podés seguir minuto a minuto. Si querés verlo por Telecentro 4K, comunicate al 6380-0000.