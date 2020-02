El violento que amenazó a empleada.

En la sede del PAMI que está ubicada en Campana, Buenos Aires, se produjo un grave altercado con un paciente. Un hombre acudió al centro médico para solicitar una receta de su médica. Pero como la profesional no estaba, el personal de atención al público le indicó que tendría que regresar otro día. La indignación se salió de control: empleados terminaron agredidos e insultados.

El usuario @lucasnicolass_ publicó en su cuenta de Twitter un video donde muestra el episodio de violencia por parte del hombre hacia profesionales y secretarias en un centro de salud.

Your browser does not support the video element.

“Hoy mi vieja en su trabajo sufrió este episodio de violencia, le pegaron, luego este sujeto agarró una tijera y empezó a amenazar a otras personas sin motivo alguno. Nada justifica la violencia a la mujer ni a ninguna persona, esto se tiene que terminar. #Violencia #viral #campana”, así detallaba el usuario la situación vivida por su madre.

Noticias relacionadas

En el video se escucha al hombre decir “¿Sabés lo que sos vos? Sos una p… de m…, maleducada”. Rápidamente agarró una tijera y procedió a increpar al personal que se encontraba en el lugar, seguido de más insultos. “A vos te voy a pegar, p… de m…”, expresó encolerizado.

La mujer agredida denunció el hecho ante la filial Campana de PAMI y más tarde en la fiscalía.